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12-13 апреля в Минске пройдёт заседание Совета по делам молодёжи стран СНГ

12.04.2018 - 10:17

Новости Беларуси. 12 апреля в Минске начнется заседание Совета по делам молодежи стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За два дня планируется рассмотреть 11 вопросов. Члены совета заслушают доклад белорусской стороны об эффективности государственной политики в отношении молодежи, рассмотрят реализацию плана сотрудничества стран СНГ в этом направлении и согласуют концепции будущих проектов.

В центре внимания так же деятельность молодежной Межпарламентской ассамблеи, подготовка форума молодежных организаций стран Содружества и XIII Дельфийских игр, итоги конкурса «100 идей для СНГ». 12 апреля откроется выставка-презентация этого проекта, а 13 апреля состоится церемония награждения победителей финального этапа.

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