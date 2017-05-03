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12 ДТП с начала года: ГАИ проводит профилактику аварий с участием мотоциклистов

03.05.2017 - 19:00

Новости Беларуси. С наступлением тепла на дорогах области значительно возросло число владельцев двухколесных транспортных средств.

А сотрудники ГАИ усилили профилактику аварий с участием мотоциклистов.

Среди наиболее распространенных проблем – отсутствие прав, выявление незарегистрированных транспортных средств, превышение скорости и вождение в нетрезвом состоянии.

С начала 2017 года в Минской области уже произошло 12 ДТП, 13 человек получили травмы.

Три аварии произошли с участием несовершеннолетних. Поэтому профилактика лишней не будет. Совместно с участковыми инспекторами сотрудники ГАИ отправляются в рейды, в том числе и в отдаленные от городов деревни, чтобы не только выявить нарушения, но и напомнить правила, а также дать дельный совет о том, как получить необходимое для управления мототранспортом удостоверение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

12 ДТП с начала года: ГАИ проводит профилактику аварий с участием мотоциклистов

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