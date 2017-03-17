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12 лет колонии. 28-летней матери, выбросившей ребенка в мусоропровод, вынесли приговор

17.03.2017 - 20:20

Новости Беларуси. 12 лет лишения свободы: суд вынес приговор матери, которая выбросила своего ребенка в мусоропровод.

Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима.

Девочку, которая пролетела семь этажей и чудом выжила, сейчас воспитывают тетя и бабушка.

Шокирующая история произошла в сентябре 2016 в поселке Мачулищи Минского района. 28-летняя местная жительница, родив дома в санузле, решила выбросить малышку с седьмого этажа в мусоропровод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свой поступок женщина объяснила стрессовым состоянием. Вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью.

12 лет колонии. 28-летней матери, выбросившей ребенка в мусоропровод, вынесли приговор

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