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12-летняя девочка погибла на пожаре в Пуховичском районе

27.03.2017 - 17:30

Новости Беларуси. Новости Беларуси. К чрезвычайным происшествиям. 12-летняя девочка погибла на пожаре в Пуховичском районе.

Трагедия произошла в агрогородке Новополье.

Хозяйка дома в момент пожара была на работе. До прибытия подразделений МЧС спасательной операцией занялся ее муж.

Мужчина спас тещу и и девочку-шестиклассницу – пляменницу жены. Она приехала в гости к бабушке.

Девочка была без сознания и по дороге в больницу скончалась.

Пострадавшая женщина госпитализирована. А вот что стало причиной возгорания пока точно не известно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

12-летняя девочка погибла на пожаре в Пуховичском районе

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