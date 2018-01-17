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12 послов из разных государств начинают свою дипломатическую карьеру в Беларуси. Репортаж СТВ

17.01.2018 - 00:00

Новости Беларуси. Беларусь преодолела негативные тенденции в экономике и вышла на траекторию роста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 16 января заявил Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран. Это символические послания от руководителей этих государств с просьбой «верить» своему представителю. Обращаясь к послам Президент заверил, что белорусы всегда готовы выстраивать взаимовыгодный диалог со своими зарубежными партнерами

16 января с верительными грамотами во Дворце Независимости прибыли послы из 12 государств. Традиционные для Беларуси партнеры, страны с которыми еще предстоит нащупать  долгосрочные общие  интересы. 

Такая встреча с главой государства для посла любой страны – не только протокольная обязанность, здесь дело не в церемониале. Это первый политический диалог, официальный контакт Президента и дипломата.

Екатерина Жилянина, СТВ:
Каждый вновь прибывший в страну посол, безусловно, рассчитывает внести свой  вклад в развитие отношений. И Беларусь сегодня готова предложить, не только традиционные сферы. Такие, как промышленность или сельское хозяйство. Новые возможности открывает  энергетика, сейчас активно строится  островецкая АЭС. А также IT, точно также Беларусь активно строит цифровую экономику. 

Александр Лукашенко обозначает потенциал в сотрудничестве с каждым из государств. С лидерами нескольких стран запланированы в наступившем году переговоры на высочайшем уровне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши сердца всегда открыты для партнеров, заинтересованных в укреплении отношений, расширении всестороннего сотрудничества. Беларусь сегодня – это миролюбивое европейское государство, выступающее донором безопасности и площадкой по урегулированию ряда конфликтов в регионе.

Белорусские предложения по различным моделям интеграции, совместному противодействию современным вызовам и угрозам завоевывают все больше сторонников среди других государств и международных организаций.

Фундаментом стабильности, залогом суверенитета и независимости любой страны всегда выступает экономика. В 2017 году нам удалось преодолеть негативные тенденции в нашей экономике. Приняты важнейшие решения, призванные стимулировать деловую инициативу и активность инвесторов. Всемерно поощряются предпринимательство и инновационная деятельность, сформулированы понятные правила для бизнеса.

С президентом Казахстана текущие вопросы двусторонних отношений  Александр Лукашенко обсуждал не так давно лично. Встречались в Минске, в конце 2017 года. Дорожная карта давно согласована. Подписан договор о сотрудничестве до 2026 года. Вновь прибывший в Беларусь посол – известный в своей стране политический деятель. Ермухамет Ертысбаев работал до Минска в Грузии. Так вот товарооборот с нашей страной больше в разы, если точнее – в 10 раз, но и это не предел.

Ермухамет Ертысбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:
Ваш Президент сказал о возможности транснациональных корпораций. Это очень интересно, приведу пример: казахские инвестиции, белорусские IT-технологии, и в Грузии создать какое-то новое предприятие с новым товаром. А Грузия имеет беспошлинные торговли с Европейским союзом, а это почти 450 миллионов потребителей, и с Китаем – это полтора миллиарда, то есть перспективы открываются очень большие.

Пользуясь случаем сразу к делу, а точнее к конкретным проектам, переходит и посол Нигерии. Приветствуя Президента Беларуси дипломат заводит разговор о белорусских тракторах. Нигерия ведущий  производитель нефти в Африке. По размеру ВВП страна смогла обойти  ЮАР и вырваться в лидеры континента. Сегодня стоит задача – развивать сельское хозяйство.

Стив Дэвис Угба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Нигерия в Республике Беларусь:
У Беларуси большой опыт тракторостроения, а без этой отрасли развитие сельского хозяйства невозможно. Этот проект может быть взаимовыгоден всем участникам. Для вашей страны может быть выгодно инвестировать в создание и восстановление производств тракторов в Нигерии, особенно учитывая процессы либерализации, которые сегодня происходят в нашей стране, когда возможным является 100% вывоз прибыли от производства.

В коротком разговоре с послом Кубы Александр Лукашенко в очередной раз подтверждает свое намерение побывать в этой стране. В ближайшее время с визитом. Передает дружеский  привет и пожелания здоровья своему коллеге. Служба у нового посла здесь обязательно должна сложиться. Во-первых, есть хороший задел для двусторонних отношений, во-вторых, сам дипломат уже успел прикипеть к стране душой. Переехал в Минск со своей семьей еще перед новым годом.

Хуан Вальдес Фигероа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Республике Беларусь:
Создание промышленных и технологических парков, промышленных парков, которые в Беларуси сейчас происходят. Это очень интересный опыт для нас и я думаю, что для Беларуси интересный опыт в развитии разных медикаментов, новых препаратов на основе биотехнологических исследований, которые могут быть полезны.

Верительные грамоты также вручили послы  Египта, Камбоджи, Колумбии, Малайзии, Хорватии, Таджикистана.

Дипломат из Исландии отмечает у нас очень прочные связи в культуре и спорте. Белорусские музыканты и тренеры часто приезжают работать в эту страну. Но предстоит сделать более сбалансированным товарооборот.

Берглинд Асгейрсдоттир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в Республике Беларусь:
Я бы хотела обратить внимание на такие направления, как наука и технологии. Знаю, что у вас много стартапов и, надеюсь, что мне удастся  оказать содействие в развитии этой многообещающей сфере.

Посол Мальты уверена, туризм – вот то, что действительно сближает народы. Потому предлагает развивать сотрудничество именно в этой сфере. Впрочем, конечно, более интенсивным рассчитывает сделать между странами диалог политический, более прочными  связи экономические.

Наташа Мели Даудей, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Мальта в Республике Беларусь:
Мальта одной ногой стоит в средиземном море. Второй – в Европе. На нашей территории находится один из важнейших средиземноморских портов. И мы можем выступать в качестве хаба для белорусской торговли.

Грузия для Беларуси –  партнер традиционный. Импульс отношениям в 2015 придал визит Александра Лукашенко. После него в Тбилиси открылось наше посольство. Теперь стороны в ожидании очередной деловой встречи.

Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Беларусь:
Я постараюсь,  чтобы эти отношения были более интенсивными, не только  в сфере культурной, туризма, но и торговли у вас есть чему поучиться, вы прекрасно владеете сельским хозяйством, прекрасное  машиностроением.

По сути, вручение верительной грамоты  – как официальное вступление в должность. С этого самого момента дипломатическая карьера 12 послов в нашей стране началась.

12 послов из разных государств начинают свою дипломатическую карьеру в Беларуси. Репортаж СТВ

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