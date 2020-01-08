13-й раз команда Президента победила в Рождественском турнире. Подводим итоги ледовых баталий на льду «Чижовка-Арены»
Новости Беларуси. XVI Рождественский турнир на приз Президента Беларуси уже стал историей. Вечером 7 января состоялось торжественное закрытие международных любительских состязаний по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но самой ожидаемой и, конечно, наиболее зрелищной частью турнира стал финальный поединок, в котором по уже многолетней традиции сошлись на льду команда Президента Беларуси и сборная России. И вновь, вот уже в 13-й раз, главный трофей останется в Минске.
Со всеми подробностями наш специальный корреспондент Анастасия Дехтяр.
Интрига Рождественского турнира разрешилась буквально с первой звездой. Накануне вечером, вполне предсказуемо, в финале скрестили клюшки команды Беларуси и России. Суровый и бескомпромиссный бой, игра, которую так ждали и которая так заводит публику. И это все, учитывая золотомедальное прошлое турнира. Это уже 16-й раз, когда по обе стороны центрального круга были наши хоккеисты и россияне. Команда Президента Беларуси уступала оппонентам титул всего трижды, 12 трофеев оставались на нашей родине!
Каково это – играть на одном льду с Президентом? Рассказываем, с чего начинался Рождественский турнир
В составе нашей команды, как и в предыдущих матчах, на лед выходит и наш первый – Александр Лукашенко. Завораживающее зрелище – в первом же периоде наши отличись, открыв счет. Во втором количество заброшенных шайб почти сразу сравнялось, однако спустя несколько минут равновесие на табло нарушает Михаил Грабовский, «оформляя» бомбардирский бал. Меньше 5 минут до развязки... и реально одна за одной влетают еще две шайбы в ворота россиян. Накал страстей, ликующие трибуны. Свисток арбитра и вот победитель XVI Рождественского турнира определен. 4:1.
«Противник немножко был слабее». Команда «Торнадо» из Заводского района Минска победила на турнире «Золотая шайба»
Днем были разыграны бронзовые медали. И здесь словно дежавю. В 2019 году за третье место боролись также хоккеисты Финляндии и ОАЭ. Крайне напряженная игра. Один уходит вперед, второй тут же догоняет. И все же последнее слово осталось за арабской стороной.
Хоккейные наблюдатели подметят: лихой взлет на минском льду дружины с берегов Персидского залива. Если еще 6 лет назад, когда хоккеисты ОАЭ впервые прилетели на Рождественский турнир, команда выглядела как «экзотика» турнира. С тех пор и, кстати, не без помощи белорусов, горячая дружина уверенно пробивается к спортивному Олимпу. Уже несколько лет белорусские тренеры и специалисты помогают Ледовому клубу Абу-Даби развивать новые для страны хоккейные традиции.
И лед, и пламя! Леденящие сердца болельщиков пассажи у ворот, обжигающие эмоции, единящие трибуны. Такой хоккей – праздник, который воистину ждут все по обе стороны бортов хоккейной коробки спорткомплекса «Чижовка-Арена».
Алексей Баранов, игрок команды Президента Беларуси:
Полный стадион, почти 8,5 тысяч зрителей. Это очень волнительно, когда выходишь на лед при таком количестве зрителей и при такой шумной поддержке. Это супер!
Константин Касянчук, игрок команды России:
Все отдыхают, радуются хоккейному празднику. Сегодня команда Беларуси победила. Поздравляю! Это игра. Надо уметь проигрывать.
12 команд, 4 группы, 5 игровых дней и 20 матчей. Ни дня без сюрприза! В первый – рекордное количество заброшенных шайб – 28 – на матче Китай – ОАЭ. Во второй – любопытный поединок США-Беларусь. «Звездно-полосатые» впервые на турнире, а значит, география нашего любительского чемпионата мира снова расширяется, впрочем, как и список именитых участников, эдакий кураж придает участие профи с опытом игры в НХЛ. Восторженные эпитеты меркнут, когда слышны живые эмоции и отзывы, что называется, из первых уст.
Особенно интересно видеть, как игра улучшается с каждым годом. Действительно видно профессионализм, хоть и среди любителей. В то же время ажиотаж, накал страстей присутствует.
Мы под большими впечатлениями. Спасибо за такой праздник!
Я на все игры ходила. Болела за нашу команду – за Беларусь!
Рождественский турнир уже давно в кулуарах окрестили неофициальным чемпионатом мира среди любителей. К слову, о статусе. Вполне вероятно, что эти традиционные соревнования будут проводится под эгидой Международной федерации хоккея. В очередной раз впечатавшись атмосферой «белорусской фабрики спортивных праздников», об этом заявил глава федерации Рене Фазель. Ведь действительно, особенности национального хоккея – белорусская черта, давно известная и за рубежом. Трепетно относятся и к будущей ледовой смене. И вчерашнее торжество спортивного духа тому подтверждение.
На малой площадке «Чижовка-Арены» параллельно с Рождественским турниром проходил финал республиканской «Золотой шайбы». И вот на льду, растопленном спортивными страстями, во время красочной церемонии награждения встретились победители двух турниров.
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Все матчи сыграны, лидеры определены. И наступает время смятения, когда эйфория переходит в неприкрытую тоску, что ждать нового спортивного рождественского чуда еще почти целый год.
«Противник немножко был слабее». Команда «Торнадо» из Заводского района Минска победила на турнире «Золотая шайба»
Новости Беларуси. Первые числа января – традиционное время проведения финала Республиканского турнира среди детей и подростков «Золотая шайба» в старшей возрастной группе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Восемь команд (шесть из областей и две из столицы) в течение 4 дней вели борьбу за первое место. В итоге до финала добрались «Торнадо» и «Беркут», представляющие Заводской и Фрунзенский районы Минска. Ребята из «Беркута» бодро начали и после первого периода вели в счете – 3:0. Но потом словно надломились.
Хоккеисты «Торнадо» забросили два раза во второй 20-минутке и еще, словно оправдывая свое название, пять раз в третьей. Итоговый счет – 7:3 в пользу команды из Заводского района столицы.
Никита Казаков, защитник команды «Торнадо» (Заводской район):
Необыкновенные эмоции. Игра была с первого периода очень сложная, проигрывали – 3:0. После второго периода мы видели, что это была наша игра, потому что противник немножко был слабее. Мы просто собрались с силами и с духом. Мы столько шли к этому финалу, чтобы вот так просто отдать победу – нет!
Иван Ночевной, главный тренер команды «Торнадо» (Заводской район):
Для них это впервые в жизни – такая атмосфера и такие эмоции. Они их запомнят на всю жизнь. Столько зрителей, болельщиков кричали, подгоняли.
Заводской за 20 лет впервые выиграл город, вышли на республику и выиграли сразу и республику. Это герои! Все дети герои! Просто повесить на стенку фотографию с памятью на всю жизнь, запомнить, что мы сегодня сделали.
Победители турнира, одним из организаторов которого был Президентский спортивный клуб, получили кубок и индивидуальные призы. Лучшим вратарем признали Владислава Зайца из «Торнадо», защитником – Евгения Калинина из «Беркута», нападающим – его партнера по команде Павла Рындевича. Лучшим бомбардиром стал форвард «Торнадо» Макар Горолев.