14-летнюю девочку убили в Молодечненском районе: подозреваемый задержан

Новости Беларуси. 1 августа в Молодечненском районе было обнаружено тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти. Школьницу разыскивали с вечера 29 июля.

Тело девочки было найдено в лесу недалеко от места, где она проживала. По предварительной информации, смерть наступила в результате механической асфиксии. На сайте Следственного комитета опубликовано видео, на котором запечатлено место преступления.

Увиденное шокировало даже бывалых следователей: СК об убийстве (здесь подробнее).

Фото: sk.gov.by

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался минчанин, которому 24 года.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью. Следствию предстоит установить обстоятельства и мотив преступления. Для этого потребуется ряд экспертиз.