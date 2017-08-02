14-летнюю девочку убили в Молодечненском районе: подозреваемый задержан

Новости Беларуси. 1 августа в Молодечненском районе было обнаружено тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти. Школьницу разыскивали с вечера 29 июля.
Тело девочки было найдено в лесу недалеко от места, где она проживала. По предварительной информации, смерть наступила в результате механической асфиксии. На сайте Следственного комитета опубликовано видео, на котором запечатлено место преступления.
Увиденное шокировало даже бывалых следователей: СК об убийстве (здесь подробнее).
Фото: sk.gov.by
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался минчанин, которому 24 года.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью. Следствию предстоит установить обстоятельства и мотив преступления. Для этого потребуется ряд экспертиз.