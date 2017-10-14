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14 октября в «Чижовка-Арене» стартует XI турнир по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба

14.10.2017 - 14:50

Новости Беларуси. 14 октября в «Чижовка-Арене» с матча команд Президента Беларуси и Минской области стартует XI турнир по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом сезоне состязания пройдут в два этапа.

Первый завершится в марте. К тому моменту семь команд (по одной от каждой области и Минска и ледовая дружина Президента) проведут по одной встрече. Исходы круговых поединков определят четыре сильнейшие команды. По итогам плей-офф станут известны финалисты, а проигравшие в полуфинале разыграют бронзовые медали.

14 октября в «Чижовка-Арене» стартует XI турнир по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба

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Источник фото: https://hcdinamo.by/news/foto/avangard-dinamo-minsk-zavershenie-sibirskogo-turne/
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