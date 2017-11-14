15 ноября из больницы выпишут тонувшего в Свислочи 9-летнего мальчика

Новости Беларуси. 15 ноября из больницы планируют выписать мальчика, который чуть не утонул в Свислочи в конце октября.

Как сообщает БЕЛТА, 9-летний школьник находится в кардиологическом отделении. Самочувствие и настроение у ребенка хорошее. Его здоровью в данный момент ничего не угрожает. Мальчик уже хочет вернуться к семье.

Напомним, что ребенка из воды спас 15-летний учащийся колледжа, который прыгнул в реку и достал мальчика на берег. Очевидцы отмечали, что ребенок находился в холодной воде около трех минут. Школьника госпитализировали, установили его личность и нашли его родителей.