новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

15 сентября наиболее зрелищные маневры учения «Запад-2017» развернуться на полигоне Лосвидо Витебской области

15.09.2017 - 10:17

Новости Беларуси. Совместное стратегическое белорусско-российское  учение «Запад- 2017» продолжается,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня наиболее зрелищные маневры развернуться на полигоне Лосвидо Витебской области.

В учениях принимают участие более 12 с половиной тысяч военнослужащих, 370 единиц бронетанковой техники, полторы сотни единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, и более 40 самолетов и вертолетов.

Владимир Макаров, начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:
В соответствии с замыслом, Республика Беларусь стремиться не допустить развязывания вооруженного конфликта, дестабилизации обстановки в регионе. Российская Федерация в соответствии с действующей нормативно-правовой базой оказывает ей политическую поддержку, финансовую, военно-техническую и военную помощь.

Активная фаза учения продлится до 20 сентября. Развернется на 6 белорусских полигонах и 3 российских.

15 сентября наиболее зрелищные маневры учения «Запад-2017» развернуться на полигоне Лосвидо Витебской области

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Итоги первого дня совместного стратегического учения «Запад-2017» подвели в Миноброны
Итоги первого дня совместного стратегического учения «Запад-2017» подвели в Миноброны
«Запад-2017», день первый: 24 часа в сутки мы контролируем недопущение сил противника
«Запад-2017», день первый: 24 часа в сутки мы контролируем недопущение сил противника
В учении «Запад-2017» принимают участие около 13 тысяч военнослужащих и 680 единиц техники
В учении «Запад-2017» принимают участие около 13 тысяч военнослужащих и 680 единиц техники
Танковые подразделения российской армии перебрасываются в Беларусь: учение «Запад-2017» началось с тревоги в Подмосковье
Танковые подразделения российской армии перебрасываются в Беларусь: учение «Запад-2017» началось с тревоги в Подмосковье
«Запад-2017»: «Наиболее активные действия ведутся на Лепельском полигоне и полигоне Лосвидо»
«Запад-2017»: «Наиболее активные действия ведутся на Лепельском полигоне и полигоне Лосвидо»
Отработка борьбы с экстремистами и оборонительные маневры: учение «Запад-2017» стартовало
Отработка борьбы с экстремистами и оборонительные маневры: учение «Запад-2017» стартовало
В Беларуси начинается военное стратегическое учение «Запад-2017»
В Беларуси начинается военное стратегическое учение «Запад-2017»
Начались тренировки, стрельбы и полевые выходы: старт белорусско-российского учения «Запад-2017» будет дан завтра
Начались тренировки, стрельбы и полевые выходы: старт белорусско-российского учения «Запад-2017» будет дан завтра
Все новости по теме Учения «Запад-2017», Военные учения, Беларусь-Россия, Вооруженные силы Республики Беларусь
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru