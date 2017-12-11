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15 скульптур, над которыми можно подумать: выставка Дмитрия Аганова в галерее «Предместье»

11.12.2017 - 23:54

Новости Беларуси. Искусство в бронзе: в художественной галерее «Предместье» открылась выставка скульптора Дмитрия Аганова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это новое слово в творчестве известного в Беларуси и за рубежом автора. 15 скульптур совершенно разного жанра и стиля объединены единой мыслю – о торжестве разума в природе и человеке.

Дмитрий Аганов, скульптор, художник:
Я свои мысли закладываю в работы. То, что я хотел показать и передать своими работами – хочется, чтобы и зритель участвовал и читал свой смысл в работе. И не просто искал, а где-то и рассуждал, рассуждал вместе с автором.

Над выставкой мастер работал семь лет. Увидеть работы в Минске можно до 20 декабря.

15 скульптур, над которыми можно подумать: выставка Дмитрия Аганова в галерее «Предместье»
http://www.ctv.by/sites/default/files/kamennaya_gorka_ostanovka1.jpg
Фото. http://www.ctv.by/sites/default/files/kamennaya_gorka_ostanovka1.jpg
http://www.ctv.by/sites/default/files/kamennaya_gorka_ostanovka1.jpg
Фото. http://www.ctv.by/sites/default/files/kamennaya_gorka_ostanovka1.jpg

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