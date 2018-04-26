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1500 книг на 500 языках: в Минске открылась выставка букварей со всего мира

26.04.2018 - 09:27

Новости Беларуси. Полторы тысячи изданий на пятистах языках: 26 апреля в Минске представят крупнейшую коллекцию букварей со всего мира – Европы, Азии, Америки, Африки, Австралии, Океании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка приурочена к знаменательной дате – 400-летию выхода в свет первой книги под названием «Букварь», которая была подготовлена белорусами. Каждый из экспонатов – миниатюрная энциклопедия, в которой в наглядной и увлекательной форме подаются знания об истории, географии и культуре своего народа.

Особое место в экспозиции займут белорусские книги для обучения грамоте, начиная с XVI века. Еще одним заметным событием на вернисаже станет открытие объемного памятного знака, посвященного первому «Букварю».

1500 книг на 500 языках: в Минске открылась выставка букварей со всего мира

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