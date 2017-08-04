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155 миллионов пар носков произвели в стране за 2016 год

04.08.2017 - 20:32

Новости Беларуси. Это на 11,5 % больше, чем в 2015, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За текущие полгода потребности внутреннего рынка закрыли на 64 миллиона рублей.

Если сложить экспорт и реэкспорт, то показатели выводят Беларусь в лидеры поставщиков чулочно-носочных изделий на рынок ЕАЭС. Как правило, производители не только укрепляют свои позиции на внутреннем рынке, но и расширяют географию экспорта. Сегодня, помимо рынков стран СНГ, белорусские чулочно-носочные изделия поставляются в США, Канаду, Израиль, Вьетнам, Норвегию.

Больше новостей экономики за 4 августа в видеоинформации.

155 миллионов пар носков произвели в стране за 2016 год

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