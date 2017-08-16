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16 августа продолжается официальный визит в Беларусь премьер-министра Афганистана

16.08.2017 - 10:36

Новости Беларуси. Беларусь и Афганистан выстраивают новую стратегию экономического взаимодействия. 16 августа продолжается официальный визит в нашу страну премьер-министра азиатского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абдулла Абдулла в белорусской столице проведет серию переговоров. Ожидается, что по итогам встреч будет подписан пакет международных соглашений, в том числе об активизации промышленного сотрудничества и упрощении визового законодательства.

Программа визита насыщенная. 15 августа делегация Афганистана познакомилась с четырьмя флагманами белоруской промышленности: МТЗ, МАЗ, «Амкодор» и БЕЛОМО.

«Сотрудничество с афганскими партнерами успешно»: 15 августа начался визит правительственной делегации Афганистана в Беларусь

16 августа продолжается официальный визит в Беларусь премьер-министра Афганистана

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