16 августа продолжается официальный визит в Беларусь премьер-министра Афганистана

Новости Беларуси. Беларусь и Афганистан выстраивают новую стратегию экономического взаимодействия. 16 августа продолжается официальный визит в нашу страну премьер-министра азиатского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абдулла Абдулла в белорусской столице проведет серию переговоров. Ожидается, что по итогам встреч будет подписан пакет международных соглашений, в том числе об активизации промышленного сотрудничества и упрощении визового законодательства.

Программа визита насыщенная. 15 августа делегация Афганистана познакомилась с четырьмя флагманами белоруской промышленности: МТЗ, МАЗ, «Амкодор» и БЕЛОМО.