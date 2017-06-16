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16 июня Александр Лукашенко с рабочей поездкой находится в Гомельской области

16.06.2017 - 15:16

Новости Беларуси. Глава государства посещает Полесский государственный радиационно-экологический заповедник в Хойникском районе. Он расположен на месте пострадавших после чернобыльской катастрофы районов. Планируется, что Президенту доложат о радиологической обстановке в регионе, экологических процессах, происходящих в заповеднике.

Речь также пойдет об итогах экспериментально-хозяйственной деятельности заповедника.

На его базе создана конеферма, на которой занимаются разведением племенных лошадей, и пчелопасека, где в условиях радиоактивного загрязнения земель получают нормативно-чистый мед.

Отдельное внимание Президент уделит вопросам социально-экономического развития региона, ходу сельскохозяйственных работ и заготовки кормов.

16 июня Александр Лукашенко с рабочей поездкой находится в Гомельской области

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