16 июня Александр Лукашенко с рабочей поездкой находится в Гомельской области

Новости Беларуси. Глава государства посещает Полесский государственный радиационно-экологический заповедник в Хойникском районе. Он расположен на месте пострадавших после чернобыльской катастрофы районов. Планируется, что Президенту доложат о радиологической обстановке в регионе, экологических процессах, происходящих в заповеднике.

Речь также пойдет об итогах экспериментально-хозяйственной деятельности заповедника.

На его базе создана конеферма, на которой занимаются разведением племенных лошадей, и пчелопасека, где в условиях радиоактивного загрязнения земель получают нормативно-чистый мед.