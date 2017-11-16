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16 ноября Лукашенко подписал указ о назначении выборов в местные Советы депутатов

16.11.2017 - 20:56

Новости Беларуси. Они состоятся 18 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 ноября в Центризбиркоме утвердили календарный план выборов.

В соответствии с ним территориальные избирательные комиссии должны быть образованы не позднее 24 ноября. Это станет первым шагом предстоящей избирательной кампании.

Участки для голосования создадут к 16 декабря, а избирательные комиссии – не позднее 3 января. В местные Советы планируется избрать более 18 тысяч депутатов.

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16 ноября Лукашенко подписал указ о назначении выборов в местные Советы депутатов

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