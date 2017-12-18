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18 декабря был расторгнут контракт с защитником минского «Динамо» Романом Дюковым

18.12.2017 - 21:46

Новости Беларуси. Очередная порция кадровых новостей из стана хоккейного минского «Динамо». Сегодня был расторгнут контракт с белорусским защитником Романом Дюковым, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

22-летний игрок обороны перешел в «Динамо» летом 2017 года. В своем дебютном сезоне в КХЛ Роман сыграл 20 матчей, отдал один голевой пас и заработал показатель полезности минус 4. Двжады по ходу сезона Дюков был помещен на драфт отказов, однако ни один клуб КХЛ им так и не заинтересовался.

Сегодня же «Динамо» подписало просмотровый контракт с нападающим минской «Юности» Максимом Парфеевцом. В этом сезоне форвард с 23 шайбами лидирует в списке лучших снайперов чемпионата Беларуси. А всего на его счету 39 результативных баллов в 25 матчах.

Соглашение между «Динамо» и Парфеевцом рассчитано до 22 декабря и 25-летний нападающий включен в состав команды на предстоящую выездную серию. Ближайшую игру зубры проведут 19 декабря против армейцев СКА.

18 декабря был расторгнут контракт с защитником минского «Динамо» Романом Дюковым

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