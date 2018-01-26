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18 единиц техники. Достижения белорусской науки 26 января покажут у Национальной библиотеки

26.01.2018 - 12:01

Новости Беларуси. Более 500 ученых из всех регионов обсудят 26 января достижения белорусской науки. В столице начнет работу общенациональное собрание научной общественности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примечательно, что масштабная встреча пройдет в Национальной библиотеке. Здесь же откроется выставка уникальных разработок. Она пройдет в двух форматах. На площадке у Национальной библиотеки и непосредственно в здании книжного хранилища будут работать открытая и закрытая экспозиции. Ознакомиться с ними сможет каждый.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
На открытой площадке будут продемонстрированы 18 единиц техники. Это новые трактора, новые двигатели. Академия наук на открытой площадке представит центр полярных исследований, музей-лабораторию центра океанографии. Будут представлены наши достижения в области производства шин.

День науки в нашей стране отметят уже в ближайшее воскресенье. Традиционно перед этим праздником ученые подводят итоги и обсуждают задачи на будущее.

18 единиц техники. Достижения белорусской науки 26 января покажут у Национальной библиотеки

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