﻿ 1/8 финала Кубка Вызова. Минский «Строитель» проиграл волейболистам из Турции | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

1/8 финала Кубка Вызова. Минский «Строитель» проиграл волейболистам из Турции

18.01.2018 - 13:47

Новости Беларуси. Разочарованием обернулся для волейболистов минского «Строителя» визит в столицу Турции Анкару, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда под началом Александра Сингаевского отправилась сюда, чтобы провести первый матч 1/8 финала Кубка Вызова с клубом «Малие Милли Пиянго».

Соперник не дал проявить гостям из Беларуси свои лучшие качества и уверенно выиграл три партии подряд – 25:21, 25:15, 25:19. Чтобы попытаться исправить ситуацию и заполучить путевку в четвертьфинал у «Строителя» будет еще ответная встреча.

Она состоится 31 января во Дворце спорта «Уручье».

1/8 финала Кубка Вызова. Минский «Строитель» проиграл волейболистам из Турции

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Соперник нам знаком, с этой командой мы уже играли: тренер «Строителя» о матче с «Малие Пиянго»
Соперник нам знаком, с этой командой мы уже играли: тренер «Строителя» о матче с «Малие Пиянго»
Волейболистки «Минчанки» вышли в 1/8 финала ЕКВ, обыграв сербское «Единство» – 3:0
Волейболистки «Минчанки» вышли в 1/8 финала ЕКВ, обыграв сербское «Единство» – 3:0
«Нам никто не дал особо расслабляться»: как волейболистки «Минчанки» готовились к поединку с «Единством»
«Нам никто не дал особо расслабляться»: как волейболистки «Минчанки» готовились к поединку с «Единством»
Успех сразу двух белорусских волейбольных команд на евроарене
Почему на волейбольные матчи ходит мало болельщиков: мнение тренера ВК «Строитель»
Почему на волейбольные матчи ходит мало болельщиков: мнение тренера ВК «Строитель»
«Прекрасно играл, вел за собой команду»: тренер «Строителя» об игре капитана команды Сергея Акулича на матче с «Шахтером»
«Прекрасно играл, вел за собой команду»: тренер «Строителя» об игре капитана команды Сергея Акулича на матче с «Шахтером»
Финал Кубка Беларуси по волейболу: кто из игроков ВК «Строитель» отличился во время встречи с солигорским «Шахтером»?
Финал Кубка Беларуси по волейболу: кто из игроков ВК «Строитель» отличился во время встречи с солигорским «Шахтером»?
«Надеюсь, он станет одним из ведущих волейболистов нашей республики»: тренер «Строителя» о 16-летнем Владиславе Давыскибе
«Надеюсь, он станет одним из ведущих волейболистов нашей республики»: тренер «Строителя» о 16-летнем Владиславе Давыскибе
Все новости по теме Волейбол
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru