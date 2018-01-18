1/8 финала Кубка Вызова. Минский «Строитель» проиграл волейболистам из Турции

Новости Беларуси. Разочарованием обернулся для волейболистов минского «Строителя» визит в столицу Турции Анкару, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда под началом Александра Сингаевского отправилась сюда, чтобы провести первый матч 1/8 финала Кубка Вызова с клубом «Малие Милли Пиянго».

Соперник не дал проявить гостям из Беларуси свои лучшие качества и уверенно выиграл три партии подряд – 25:21, 25:15, 25:19. Чтобы попытаться исправить ситуацию и заполучить путевку в четвертьфинал у «Строителя» будет еще ответная встреча.