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18 лет колонии и 140 тысяч компенсации: убийце молодой матери вынесен приговор

11.01.2018 - 16:15

Новости Беларуси. Суд вынес приговор убийце минчанки Татьяны Курсевич.

Как сообщает БЕЛТА, суд приговорил 32-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Также суд взыскал с мужчины компенсацию морального вреда в пользу родственников убитой женщины. Сумма компенсации составляет 140 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, тайном хищении имущества и хищении личных документов.

На автомобиль и дом подсудимого в Вилейском районе наложен арест. Это имущество может быть использовано в качестве выплаты суммы морального вреда.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, 32-летняя девушка пропала в середине ноября 2016 года. Тело женщины обнаружили закопанным в сарае через несколько недель. Оказалось, что между Татьяной Курсевич и ее сожителем произошла ссора, в результате которой мужчина ударил женщину руками, ногами и топором. В момент преступления дома находился 7-летний сын погибшей.

Тело убитой мужчина закопал около своего дома в Вилейском районе – здесь подробнее.

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