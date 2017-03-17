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18 марта на вопросы минчан ответит председатель Мингорисполкома Андрей Шорец

17.03.2017 - 22:55

Новости Беларуси. Диалог с городской властью. 18 марта каждый минчанин сможет напрямую

обратиться с вопросом к председателю Минского городского исполнительного комитета Андрею Шорцу.

Прямая линия с градоначальником пройдет в рамках традиционного субботнего общения с жителями столицы с 09.00 до 12.00. Звонки принимают в каждом районе города. В администрациях готовы компетентно ответить на вопросы минчан и решить проблемы, с которыми не удается разобраться самостоятельно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Номера всех прямых телефонных линий вы можете просмотреть на видео.

18 марта на вопросы минчан ответит председатель Мингорисполкома Андрей Шорец

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