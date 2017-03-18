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18 марта в Минске поздравили победительниц конкурса «Женщина года-2017»

18.03.2017 - 17:00

Новости Беларуси. «Женщин года» Беларуси чествовали 18 марта в Минске. Лауреаты премии – самые талантливые и успешные леди со всех уголков страны.

Из нескольких сотен претенденток выбраны 44 победительницы.

Это представительницы самых разных профессий: от предприимчивых бизнесвумен и руководителей предприятий до ученых, медиков и тружениц села. Всего шесть номинаций.

Традиционно одна из самых трогательных – «За воспитание детей».

Среди ее лауреатов женщины, которые в детских домах семейного типа стали мамами для приемных малышей.

Светлана Дашкевич, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
Это действительно моя мечта – чтобы они потом, когда они станут взрослыми и у них будут дети, даже когда у них будут внуки, они все-таки вспомнили обо мне. И сказали, что я – самое главное, что у них в жизни было.

Ольга Луцко, директор Туровского молочного комбината:
Любовь к своей работе, любовь к своей семье, любовь к своей родине. Во всем, что мы делаем, самое главное – это любовь. А женщина в этом отношении – основополагатель, скажем так.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания, председатель Белорусского союза женщин:
Мы сейчас очень внимательно сморим за тем, чтобы в каждой организации, на каждом предприятии, на уровне страны тоже обязательно вкладывали инвестиции в развитие женского потенциала, в рост их профессионализма.

Чтобы обязательно отправляли на семинары, профессиональным обучением занимались, потому что это очень нужно.

И, конечно же, для каждой женщины все равно самое основное – это семья. Задача государства – создать максимальные условия для того, чтобы можно было совмещать семейные и профессиональные обязанности.

В Год науки добавилась еще одна номинация – «Женщина в науке».

А в 2018 году планируют отметить и женщин в погонах. Республиканская премия «Женщина года» проходит уже в 9 раз. Ее лауреаты доказывают: реализоваться женщина сегодня может в самых разных областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 марта в Минске поздравили победительниц конкурса «Женщина года-2017»

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