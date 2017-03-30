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19 апреля Нацбанк снизит ставку рефинансирования на 14%

30.03.2017 - 21:00

Новости Беларуси. Инфляция снижается быстрее прогноза. На фоне этого Нацбанк вновь – четвертый раз за год – принял решение снизить ставку рефинансирования.

С 19 апреля этот показатель станет ниже на один пункт и составит 14%.

Выплаты по многим кредитам уменьшатся – уже в мае белорусы почувствуют легкость платежей при получении чеков за апрель. Очередное снижение ставки положительно скажется и на банковском климате. Ведь именно такой процент платят коммерческие банки национальному ведомству по своим собственным займам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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19 апреля Нацбанк снизит ставку рефинансирования на 14%

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