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19 декабря дворцово-парковый ансамбль в Несвиже можно будет посетить бесплатно

18.12.2017 - 19:41

Новости Беларуси. 19 декабря  Несвиж ожидает массовый наплыв посетителей. Дело в том, что в дворцово-парковом ансамбле объявлен свободный вход, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Такой рождественский подарок сделала администрация музея. Впрочем, услуги гида придется оплатить. А вот самостоятельно посмотреть на залы и наследство Радивилов можно и без денег.

Сергей Егарейченко, заместитель директора по выставочным проектам и историко-культурному наследию:
Норма была введена в законодательство для того, чтобы дать возможность жителям, которые далеко не всегда имеют такую возможность – купить за свои деньги билет, многодетным семьям, чтобы они могли прикоснуться к истории, которая их окружает. У нас бывает до 60 групп именно небесплатных посещений. Это очень большое количество. 

К слову, рождественские и предновогодние дни в замке насыщены интересными событиями: можно увидеть средневековых персонажей, послушать старинную музыку, принять участие в творческой мастерской.

А на 2 января назначен большой Радивиловский фестиваль.

19 декабря дворцово-парковый ансамбль в Несвиже можно будет посетить бесплатно

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