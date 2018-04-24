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19-летний зацепер получил серьёзные травмы, спрыгнув с товарного поезда под Минском

24.04.2018 - 17:33

Новости Беларуси. Под Минском молодой зацепер получил травму.

По информации МВД, вечером 23 апреля дежурная по станции Колодищи заметила двух молодых людей на последнем вагоне товарняка Минск-Орша. Женщина сообщила об этом в милицию.

Во время торможения состава зацеперы спрыгнули с него. В результате чего 19-летний житель Минска получил травму – у него диагностировали переломы бедра и лодыжки, гематому и рваную рану стопы.

Геннадий Ворсо, замначальника управления организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД:
Сейчас устанавливается, каким образом парень получил эти повреждения – попав под поезд или при падении на землю.

Вторым зацепером оказался 20-летний житель Минска. Он смог убежать с места инцидента. На него был составлен административный протокол по ч.1 ст.18.4 КоАП Беларуси «Нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта». Это предусматривает штраф размером до трех базовых величин.

Пострадавший после выписки из медучреждения также будет привлечен к административной ответственности.

Несколько лет назад в Витебской области школьники катались на крыше поезда.

Они хотели снять экстрим-видео (читать далее).

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