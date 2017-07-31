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2 августа Александр Лукашенко проведёт совещание по вопросам жатвы

31.07.2017 - 22:00

Новости Беларуси. И сегодня стало известно, что в среду 2 августа, Президент Беларуси проведет селекторное совещание по вопросам жатвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчёркивают в пресс-службе главы государства, особое внимание к нынешней уборочной вызвано тем, что на неё влияет неустойчивая погода. На селекторном совещании подробно обсудят ход работ, подходы по обеспечению максимальной сохранности урожая, хватает ли у сельчан ресурсов и техники. О состоянии дел доложат руководители регионов. Они будут находиться на прямой связи с Минском.

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