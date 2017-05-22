2 предприятия по переработке мяса и 7 молокозаводов: Россия снимает ограничения на поставку продукции с ряда белорусских предприятий

Новости Беларуси. Минсельхоз России снимает ограничения на поставку продукции с ряда белорусских предприятий.

Сегодня в Москве прошли переговоры министров профильных ведомств.

Как стало известно, претензий больше нет к семи отечественным молокозаводам.

Кроме того, открыты два предприятия,

которые будут отправлять на российский рынок говядину.

Однако для некоторых белорусских производителей продовольствия экспортное окно в соседнюю страну остается закрытым.

И к этим вопросам стороны намерены вернуться. Cледующий раунд переговоров пройдет через 7-10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.