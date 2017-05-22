новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

2 предприятия по переработке мяса и 7 молокозаводов: Россия снимает ограничения на поставку продукции с ряда белорусских предприятий

22.05.2017 - 19:36

Новости Беларуси. Минсельхоз России снимает ограничения на поставку продукции с ряда белорусских предприятий.

Сегодня в Москве прошли переговоры министров профильных ведомств.

Как стало известно, претензий больше нет к семи отечественным молокозаводам.

Кроме того, открыты два предприятия,

которые будут отправлять на российский рынок говядину.

Однако для некоторых белорусских производителей продовольствия экспортное окно в соседнюю страну остается закрытым.

И к этим вопросам стороны намерены вернуться. Cледующий раунд переговоров пройдет через 7-10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 предприятия по переработке мяса и 7 молокозаводов: Россия снимает ограничения на поставку продукции с ряда белорусских предприятий

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Беларусь и Самарская область рассчитывают увеличить товарооборот до $600 млн
Беларусь и Самарская область рассчитывают увеличить товарооборот до $600 млн
Беларусь на форуме регионов Беларуси и России намерена заключить контракты на 300 млн долларов
Беларусь на форуме регионов Беларуси и России намерена заключить контракты на 300 млн долларов
Встреча представителей главных аграрных ведомств Беларуси и России пройдет 15 мая в Москве
Встреча представителей главных аграрных ведомств Беларуси и России пройдет 15 мая в Москве
Василий Голубев, губернатор Ростовской области Российской Федерации
Василий Голубев: товарооборот между Беларусью и Ростовской областью можно довести до $500 млн
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Александр Лукашенко – на встрече с губернатором Ростовской области: если у нас единый рынок, давайте не будем друг другу подножки ставить
Александр Лукашенко: Если «Ростсельмаш» не видит возможности договориться, что нам остается делать?
Александр Лукашенко: Если «Ростсельмаш» не видит возможности договориться, что нам остается делать?
«Это наш общий рынок. Давить друг друга не надо»: Александр Лукашенко о конкуренции с Россией
«Это наш общий рынок. Давить друг друга не надо»: Александр Лукашенко о конкуренции с Россией
«Давайте конкурировать честно»: Александр Лукашенко о проблемах с поставками продовольствия на российский рынок
«Давайте конкурировать честно»: Александр Лукашенко о проблемах с поставками продовольствия на российский рынок
Все новости по теме Беларусь-Россия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru