20 и 21 мая в Минске пройдет стоковая ярмарка: скидки более 30%

Новости Беларуси. Свыше 80 предприятий легкой промышленности представят свою продукцию на специализированной стоковой ярмарке.

Торговля развернется 20 и 21 мая на площадке у Дворца спорта.

Покупателям предложат не только товары из коллекций, не реализованных в сезон, но и новинки.

Швейные, трикотажные товары, галантерею можно будет купить со скидкой более 30 %.

Доступные цены обещают и на продовольственные товары. Кстати подобная ярмарка в столице проводится в пятый раз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.