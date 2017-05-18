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20 и 21 мая в Минске пройдет стоковая ярмарка: скидки более 30%

18.05.2017 - 23:53

Новости Беларуси. Свыше 80 предприятий легкой промышленности представят свою продукцию на специализированной стоковой ярмарке.

Торговля развернется 20 и 21 мая на площадке у Дворца спорта.

Покупателям предложат не только товары из коллекций, не реализованных в сезон, но и новинки.

Швейные, трикотажные товары, галантерею можно будет купить со скидкой более 30 %.

Доступные цены обещают и на продовольственные товары. Кстати подобная ярмарка в столице проводится в пятый раз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

20 и 21 мая в Минске пройдет стоковая ярмарка: скидки более 30%

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