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20-летний водитель и его отец погибли при столкновении грузовика и Skoda под Солигорском

02.02.2018 - 10:46

Новости Беларуси. Под Солигорском при столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли два человека.

По информации autorun.by, авария произошла вечером 1 февраля. За рулем легковушки Skoda находился 20-летний мужчина. Он погиб. Его тело из поврежденного транспортного средства извлекли спасатели.

В салоне автомобиля также находился 50-летний мужчина. Он скончался в карете скорой помощи. По информации очевидцев, легковой автомобиль двигался на разрешающий сигнал светофора.

Фото: autorun.by

Водитель грузовика был госпитализирован с травмами.

Погибшие были отцом и сыном.

На нынешней неделе под Воложином столкнулись легковушка и фура. В результате ДТП погибла многодетная мать и два ребенка.

Что стало причиной – маневр водителя или погодные условия? (читать далее)

Фото: autorun.by

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