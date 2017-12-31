2017 год в трехминутном видео: события в стране и мире глазами журналистов СТВ

Новости Беларуси. В 2017 году СТВ первым в истории белорусского телевидения перешел на вещание в формате высокой четкости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

HD – это новое качество картинки для наших зрителей, но и новая более высокая планка для тех, кто делает новости и появляется в кадре. В поиске выгодных стендап-позиций – это когда журналист рассказывает о событии в кадре.

В 2017 году мы преодолели сотни тысяч километров, сняв более 9 тысяч репортажей. Наши репортеры побывали на разных котинентах, оказываясь порой в самом центре событий.