﻿ 2017 год в трехминутном видео: события в стране и мире глазами журналистов СТВ | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Неделя

2017 год в трехминутном видео: события в стране и мире глазами журналистов СТВ

31.12.2017 - 23:41

Новости Беларуси. В 2017 году СТВ первым в истории белорусского телевидения перешел на вещание в формате высокой четкости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

HD – это новое качество картинки для наших зрителей, но и новая более высокая планка для тех, кто делает новости и появляется в кадре. В поиске выгодных стендап-позиций – это когда журналист рассказывает о событии в кадре.

В 2017 году мы преодолели сотни тысяч километров, сняв более 9 тысяч репортажей. Наши репортеры побывали на разных котинентах, оказываясь порой в самом центре событий.

Подробности — в видеоматериале.

2017 год в двухминутном видео: события в стране и мире глазами журналистов СТВ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Любимые песни в живом исполнении: что смотреть на СТВ в новогоднюю ночь
Любимые песни в живом исполнении: что смотреть на СТВ в новогоднюю ночь
Новогодний подарок от телеканала СТВ, чем он порадует зрителей
Новогодний подарок от телеканала СТВ: чем он порадует зрителей
Вячеслав Булацкий
Вячеслав Булацкий: Белорусское телевидение соответствует всем мировым тенденциям
Замминистра связи и информатизации: «Мир» имеет особое значение среди других медийных проектов
Замминистра связи и информатизации: «Мир» имеет особое значение среди других медийных проектов
К 25-летию МТРК «Мир» выпустили почтовую марку
К 25-летию МТРК «Мир» выпустили почтовую марку
СТВ – это статус, который обязывает быть лучшим! Анатолий Ярморленко поздравил телеканал СТВ с переходом на формат HD
Игорь Квашевич
Всё, что создано на СТВ - это история! Игорь Квашевич поздравил телеканал СТВ с переходом на формат HD
Саша Немо
Мы встали на новую ступеньку профессионализма: Саша Немо поздравил телеканал СТВ с переходом на формат HD
Все новости по теме Телевидение в Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru