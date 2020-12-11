2020 год стал испытанием на прочность для всех стран. Какие темы обсуждали на саммите ЕАЭС с участием Александра Лукашенко?
Новости Беларуси. 2020 год стал испытанием на прочность для всех государств – ЕАЭС в отдельности и интеграционного объединения в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом заявил Президент Беларуси на заседании Высшего Евразийского совета. Саммит прошел в формате видеоконференции.
В повестке – более двух десятков вопросов. Часть из них лидеры обсудили в закрытом формате. В частности, речь шла о стратегическом направлении развития ЕАЭС до 2025 года, продлении тарифной льготы в авиасфере и кадрового состава ЕЭК.
Что касается деятельности Евразийской экономической комиссии, то Беларусь настаивает на необходимости усилить ее полномочия.
Александр Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС. Какие вопросы обсуждают главы государств?
Этот онлайн-саммит, по сути, завершает период председательства Беларуси в ЕАЭС. Потому на правах хозяина Александр Лукашенко подвел итоги. Президент подчеркнул, что за это время удалось принять ряд актов для перехода к единой политике в сельском хозяйстве, энергетике, транспорте.
Президент отметил, что пандемия подтвердила верность выбранного нашими странами пути в рамках объединения, но вместе с тем показала истинную цену невыполненных договоренностей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этом году принят ряд актов союза по переходу к единой или общей политике в отраслях сельского хозяйства, энергетики, транспорта. Проработаны возможности применения антидемпинговых, компенсационных и специальных мер для защиты экономических интересов производителей товаров в Евразийском экономическом союзе. Продолжено согласование подходов к принципам и механизмам функционирования и государственного регулирования интегрированного валютного рынка, расширению использования национальных валют государств – членов ЕАЭС во взаимных расчетах, девалютизации экономик наших стран, формированию общей расчетной инфраструктуры и платежного пространства.
Инициирован ряд мер по импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве. Однако участники союза периодически нарушают договоренности и вносят предложения о беспошлинном ввозе на территорию союза тех или иных товаров третьих стран, аналоги которых производятся у нас в союзе.
Мы имеем выпадающие бюджетные доходы, фактически поддерживаем иностранного производителя и дискредитируем нашу общую работу по развитию промышленной кооперации и снижению зависимости от импорта. Считаю, что потенциал союза должен быть задействован не только в целях развития внутреннего рынка, но и для продвижения сельскохозяйственной продукции на рынки третьих стран.
Сегодня, 11 декабря, лидеры стран-участниц ЕАЭС утвердили Кубу и Узбекистан в статусе наблюдателей.
Обращаясь к своему коллеге Шавкату Мирзиеёву, Президент Беларуси предложил Узбекистану стать полноправным членом ЕАЭС.
Александр Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС. Какие вопросы обсуждают главы государств?
Новости Беларуси. Пандемия раскрыла суть интеграционных объединений. Об этом заявил Александр Лукашенко, открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета. Сегодня, 11 декабря, оно проходит в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди участников президенты Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана, премьер-министр Армении, а также почетный председатель Высшего совета – Нурсултан Назарбаев.
Напомним, в 2020 году Беларусь председательствовала в ЕАЭС. Подводя итоги, Александр Лукашенко подчеркнул, что удалось принять ряд актов для перехода к единой политике в сельском хозяйстве, энергетике, транспорте. Президент отметил, что пандемия подтвердила верность выбранного нашими странами пути в рамках интеграционного объединения, но вместе с тем показала истинную цену невыполненных договоренностей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Важнейший документ, который мы должны принять сегодня – Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В мае мы в целом одобрили этот проект, в целом, однако были высказаны отдельные замечания. Сегодня на ваше рассмотрение представлен доработанный документ.
Вторым важным вопросом повестки, как я уже говорил, является совершенствование механизмов применения общих антидемпинговых, компенсационных и специальных мер для защиты интересов производителей товаров в нашем союзе. В повестку заседания включен блок вопросов международного сотрудничества Евразийского экономического союза. Нам предстоит определить основные направления деятельности союза в этой сфере на предстоящий 2021 год.
Мы должны принять решение о начале работы соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС с Сербией, а также определиться по срокам начала подготовки соглашения о зоне свободной торговли с Ираном.
Это знаковые документы, подтверждающие интерес к нашему союзу в мире. Поэтому предлагаем комиссии активизировать переговоры также с другими государствами.
Считаю, что пора развернуть предметную работу по выполнению статьи 41 Договора о союзе, то есть по совместному развитию экспорта производимых в наших странах товаров и услуг.
Всего в повестке 24 вопроса, четыре из них касаются стратегического направления развития ЕАЭС до 2025 года, специальных антидемпинговых и компенсационных мер, а также продления тарифной льготы в авиасфере и кадрового состава ЕЭК. Эти темы главы государств обсудят в закрытом формате.