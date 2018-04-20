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21 апреля откроется мотосезон в Солигорске

20.04.2018 - 17:14

Новости Беларуси. Вновь профилактика. Госавтоинспекция обращает внимание на водителей мототранспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Главная цель – предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Патрули обратят внимание на нарушение скоростных режимов. Автомобилистов призывают быть вежливыми, смотреть в боковые зеркала и безопасносно совершать маневры.

Виктор Ротченков, начальник спецподразделения по обеспечению безопасности дорожного движения Минской области:
С 20 по 30 апреля в Республике Беларусь проводится комплекс мероприятий по предупреждению ДТП с участием мототранспорта. С начала мотосезона очень проблемный вопрос с аварийностью, именно с участием мототранспорта. По их вине регистрируется ДТП за ДТП. Проводится комплекс мероприятий, будут проводиться рейдовые мероприятия с участием госавтоинспекции, рейдовых групп. Также будут проводиться широкомасштабные профилактические мероприятия.

А уже 21 апреля любители двухколесного транспорта откроют мотосезон в Солигорске.

21 апреля откроется мотосезон в Солигорске

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