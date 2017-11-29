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21-летний минчанин в соцсетях обещал работу и кредиты: пострадали 15 человек

29.11.2017 - 13:13

Новости Беларуси. Житель Минска выманивал деньги у людей через социальные сети с октября 2016 по июнь 2017.

По информации УСК по Минску, 21-летний молодой человек создавал страницы с данными незнакомых ему женщин и размещал информацию о подработке, суть которой состояла в оказании интимных услуг.

Потерпевшим были высланы фото женщин, которые были готовы оплатить «работу». Чтобы получить контакты, нужно было перевести денежную сумму в размере от 70 до 170 рублей.

Для достоверности обвиняемый предоставлял потерпевшим копии паспортов, совпадающие с данными в соцсетях. Копии были добыты незаконным путем. После перевода денег потерпевшие были добавлены в черный список и контакты никто не предоставлял.

Еще в двух случаях минчанин размещал объявления о быстрых кредитах и отмечал заинтересовавшимся, что нужно перевести 100 рублей за услугу по выдаче денег.

Установлено 15 потерпевших.

Было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное повторно». Расследование завершено. Минчанин ранее уже привлекался за похожее преступление.

Дело направлено в суд.

В нынешнем году СК озвучил пять правил безопасности в социальных сетях.

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