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22-летний программист из Беларуси стал четырехкратным победителем чемпионата «Яндекс. Алгоритм»

20.07.2017 - 14:09

Новости Беларуси. Программист из Беларуси Геннадий Короткевич стал четырёхкратным победителем соревнования по спортивному программированию «Яндекс. Алгоритм».

На участие в чемпионате, который проводят с 2011 года, в нынешнем году подали заявки почти 5 тысяч человек со всего мира, включая Индию, Китай, Перу, Камерун. Как сообщили на сайте компании, более половины заявок из России. Вторую строчку заняли программисты из Беларуси, а третью – из Украины.

Фото: Маша Парфитт

В финал соревнования прошли 25 человек. На решение шести задач участникам было выделено 2,5 часа. По итогам первое место досталось белорусскому участнику, который становился победителем соревнования с 2013 по 2015 годы. За победу Короткевичу достался приз в размере 300 тысяч российских рублей. Второе и третье место досталось участникам из Швейцарии и Японии.

Фото: yandex.ru

Геннадию Короткевичу 22 года. Он родился в Гомеле. Сейчас учится в университете в Санкт-Петербурге. В составе команды университета и индивидуально участвует в международных соревнованиях по программированию. В данный момент Короткевич занимает первое место в топе спортивных программистов CodeForces – об этом мы уже писали.

В июне нынешнего года белорусский дизайнер получила Каннского льва за дизайн упаковки лампочек в виде насекомых.

Последний раз такой успех у белорусских участников был целых 12 лет назад – здесь подробнее.

Фото: rb.ru, Маша Парфитт

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