23 августа начинаются совместные учения авиаторов Беларуси и России

Новости Беларуси. Белорусские и российские авиаторы встретятся 23 августа на полигонах нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время подготовки к совместному тактическому учению «Запад-2017» военные двух стран отработают боевые навыки.

Двухдневные тренировки пройдут под руководством командующего ВВС и войсками ПВО. Главная задача – повышение уровня боевой выучки личного состава, а также совершенствование тактики и способов применения авиации.

В ходе учения военные отработают посадку на аэродромные участки дорог, а также применения единой региональной системы противовоздушной обороны двух стран.