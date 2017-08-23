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23 августа начинаются совместные учения авиаторов Беларуси и России

23.08.2017 - 10:15

Новости Беларуси. Белорусские и российские авиаторы встретятся 23 августа на полигонах нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время подготовки к совместному тактическому учению «Запад-2017» военные двух стран отработают боевые навыки.

Двухдневные тренировки пройдут под руководством командующего ВВС и войсками ПВО. Главная задача – повышение уровня боевой выучки личного состава, а также совершенствование тактики и способов применения авиации.

В ходе учения военные отработают посадку на аэродромные участки дорог, а также применения единой региональной системы противовоздушной обороны двух стран.

Учение «Запад-2017» пройдет с 14 по 20 сентября.

23 августа начинаются совместные учения авиаторов Беларуси и России

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