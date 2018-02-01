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23-летняя минчанка стала новой ведущей телепрограммы «Орёл и Решка»

01.02.2018 - 19:47

Стали известны имена новых ведущих программы о путешествиях «Орёл и Решка». Одной из прошедших отбор девушек стала 23-летняя минчанка Ольга Антипова.

Девушка записала четыре ролика в разных белорусских локациях – на улице Зыбицкой в Минске, у Мирского замка. По словам Ольги, ради программы она была готова записать хоть тысячу роликов. У девушки нет опыта работы телеведущей. Она родом из Абакана, работала преподавателем игры на гитаре.

Генеральный директор телеканала «Пятница» Николай Картозия отметил, что у девушки есть «внутренняя свобода и подкупающая простота».

Николай Картозия:
Ольга Владиславовна была вызвана мной на очный кастинг и успешно прошла его. В ближайшее время она пройдет обучение и дебютирует в качестве ведущей в финале нового сезона «Орёл и Решка. Россия». Пройти кастинг – это не победа. Это всего лишь начало большой работы над собой. Потому что любовь зрителя нужно заслужить.

Фото: instagram.com/olulunya

Девушка на своей странице в Instagram рассказала, что пока не поняла уровень произошедшего счастья и пообещала не подвести зрителя.

Ольга Антипова:
Я еще не пришла в сознание, так как узнала об этом вместе с вами. Спасибо большое за ваши слова, я всё еще не верю, что это происходит со мной!

Мы собрали фото новой ведущей популярного тревел-шоу Ольги Антиповой.

Фото: instagram.com/olulunya
instagram.com/olulunya
Фото. instagram.com/olulunya
instagram.com/olulunya
Фото. instagram.com/olulunya
instagram.com/olulunya
Фото. instagram.com/olulunya
instagram.com/olulunya
Фото. instagram.com/olulunya

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