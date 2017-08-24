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24 августа из-за дождя только в Ленинском районе в ЖКХ поступило более 20 обращения о затоплении квартир

24.08.2017 - 22:19

Новости Беларуси. Последствия сильного дождя ощутили на себе и жители некоторых многоквартирных жилых домов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, о своей проблеме на горячую линию СТВ сообщили жильцы 9-этажки на улице Сырокомли в Лошице.

От подтопления не первый раз страдает одна из квартир на последнем этаже.

Татьяна Савинова:
Когда начинается время дождей, затекает вот так вот сильно. И течет, сами видите как. Что-то вроде пытались устранить, но, по крайней мере, оно не устраняется.

Там вот электрическая коробка у нас над входной дверью, то есть тоже это опасно.

Любовь Букаткина, директор ЖКХ Ленинского района:
Да, есть проблемы – это разгерметизация стыка стеновой панели машинного помещения. Этот эффект был учтен заранее. В связи с погодными условиями сегодня работы приостановлены и будут возобновлены при благоприятных погодных условиях.

Работы будут выполнены.

Кстати, 24 августа из-за дождя только в Ленинском районе на горячую линию ЖКХ поступило более 20 обращения о затоплении квартир. Специалисты обещают устранить проблемы в кратчайшие сроки.

24 августа из-за дождя только в Ленинском районе в ЖКХ поступило более 20 обращения о затоплении квартир

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