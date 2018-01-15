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24-летний минчанин погиб под колесами молоковоза в Березинском районе

15.01.2018 - 11:56

Новости Беларуси. В Березинском районе молоковоз сбил пешехода.

По информации УГАИ УВД Миноблисполкома, авария произошла ночью 14 января недалеко от деревни Новоселки. За рулем автомобиля МАЗ находился 30-летний водитель. Он сбил 24-летнего минчанина, который шел по правому краю дороги в попутном направлении.

Молодой человек скончался на месте ДТП. Установлено, что погибший не был обозначен световозвращающими элементами.

Возбуждено уголовное дело.

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Страшная авария произошла в ноябре 2017 года на МКАД.

Молодой водитель Rover врезался в грузовик и погиб – здесь подробнее.

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

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