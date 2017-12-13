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24-летний мужчина повредил несколько машин и дверь магазина в Минске

13.12.2017 - 21:39

Новости Беларуси. Ночной хулиган: житель столицы повредил несколько машин и дверь магазина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минувшей ночью в милицию поступило сообщение, что на улицах Ландера и Казинца кто-то бьет машины. Злоумышленника задержали, им оказался 24-летний ранее судимый минчанин.

Эвелина Марковская, официальный представитель Октябрьского РУВД:
Установлено, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и у него возник конфликт с неизвестными ему молодыми людьми. В ходе конфликта парень снял с плеч находившийся при нем рюкзак и бросил его в дверь магазина, разбив стекло. После этого он скрылся в дворовой территории. Забежав во двор, молодой человек повредил несколько автомобилей.

Объяснить мотивы своего поступка молодой человек не смог. Теперь ему грозит ограничение или лишение свободы на три года. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

24-летний мужчина повредил несколько машин и дверь магазина в Минске

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