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25 лет Конституции Республики Беларусь

15.03.2019 - 09:25

Новости Беларуси. Четверть века главному закону страны. 15 марта 1994 года на 13-й сессии Верховного Совета 12-го созыва была принята первая в истории суверенного государства Конституция Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной закон стал началом новой эпохи в летописи страны, надёжным фундаментом для достижения её реального суверенитета. Документ гарантирует белорусам их права на достойную жизнь, труд, образование, в ней также закреплены основные приоритеты развития страны. Согласно основному закону, главной ценностью нашего государства является человек.

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