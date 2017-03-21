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25 зон отдыха в 2017 году планируется создать в Минской области

21.03.2017 - 17:53

Новости Беларуси. В Минской области на водоемах в 2017 году планируется создать 25 новых зон отдыха.

В 2016 году были приведены в порядок более 300 пляжей.

Работа в этом направлении будет продолжена рядом с зонами отдыха и оборудование автомобильных парковок.

Для чистоты и комфорта необходимо также дополнительно установить более 700 контейнеров для сбора мусора.

Кроме того, в области будет этой вяной высажено около 10 тысяч деревьев и кустов. Поработать в месяц благоустройства, который сейчас идет на Минщине, предстоит не только коммунальным службам. Для наведения порядка и чистоты во дворах и улицах своих населенных пунктах будут организованы субботники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

25 зон отдыха в 2017 году планируется создать в Минской области

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