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26-летний белорус победил в проекте «Пабличные игры» и получил 50 тысяч долларов

27.11.2017 - 19:12

Новости Беларуси. Житель Минска Виктор Касавцев стал одним из победителей проекта «Пабличные игры», который организовали «ВКонтакте» крупнейшие паблики.

Виктору Касавцеву – 26 лет. Он дошел до последнего этапа проекта, в финале которого вместе с другим участником Александром Таппером простоял на бревнах более 14 часов. Они разделили победу и получили приз – по 3 миллиона рублей (50 тысяч долларов).

Фото: скриншот из vk.com/publicgames

«Пабличные игры» транслировались в социальной сети почти два месяца в прямом эфире. О продолжении шоу информации пока нет.

Фото: vk.com/vixtar_best

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