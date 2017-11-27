26-летний белорус победил в проекте «Пабличные игры» и получил 50 тысяч долларов

Новости Беларуси. Житель Минска Виктор Касавцев стал одним из победителей проекта «Пабличные игры», который организовали «ВКонтакте» крупнейшие паблики.

Виктору Касавцеву – 26 лет. Он дошел до последнего этапа проекта, в финале которого вместе с другим участником Александром Таппером простоял на бревнах более 14 часов. Они разделили победу и получили приз – по 3 миллиона рублей (50 тысяч долларов).

Фото: скриншот из vk.com/publicgames

«Пабличные игры» транслировались в социальной сети почти два месяца в прямом эфире. О продолжении шоу информации пока нет.