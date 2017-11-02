новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

26-летний бесправник врезался в грузовик на МКАД и погиб

02.11.2017 - 11:20

Новости Беларуси. 2 ноября ночью на МКАД произошло ДТП со смертельным исходом – столкнулись Rover и МАЗ.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя СК Юлию Гончарову, 26-летний водитель Rover ехал по внутреннему кольцу МКАД. В районе улицы Казимировская автомобиль столкнулся с грузовиком.

Молодой человек, который находился за рулем Rover, погиб на месте аварии.

По информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Фрунзенского района Алены Волчек, легковой автомобиль двигался на высокой скорости и фарами давал сигнал о том, чтобы ему предоставили преимущество на дороге.

Известно, что погибший не имел водительских прав.

Проводится проверка и ряд экспертиз. В обстоятельствах столкновения разбирается УСК по Минску.

Накануне утром возле Фаниполя столкнулись фура и легковушка: виновник аварии, вероятно, заснул за рулем (подробности).

Фото: ГКСЭ РБ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

На МКАД легковушка врезалась в машину дорожников
На МКАД легковушка врезалась в машину дорожников
На проспекте Дзержинского погрузчик уронил столб на троллейбус и трактор
На проспекте Дзержинского погрузчик уронил столб на троллейбус и трактор
Фура сбила участников мелкого ДТП на МКАД: подробности шокирующей аварии
Фура сбила участников мелкого ДТП на МКАД: подробности шокирующей аварии
Водитель был пьян: что известно об аварии на МКАД, в которой фура сбила участников другого ДТП
Водитель был пьян: что известно об аварии на МКАД, в которой фура сбила участников другого ДТП
Пьяный водитель фуры сбил участников ДТП на МКАД: 1 человек погиб
Пьяный водитель фуры сбил участников ДТП на МКАД: 1 человек погиб
Фото: СК
Фура протаранила людей на МКАД: возбуждено уголовное дело
За рулем пьяный отец, в салоне – 4-летний сын: на проспекте Дзержинского машина влетела в столб
За рулем пьяный отец, в салоне – 4-летний сын: на проспекте Дзержинского машина влетела в столб
На Бабушкина Volkswagen врезался в Volvo и уронил прицеп на другой Volkswagen
На Бабушкина Volkswagen врезался в Volvo и уронил прицеп на другой Volkswagen
Все новости по теме Авария в Минске
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru