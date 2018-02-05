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26-летний мужчина, нападавший на женщин с ножом, задержан в Минске

05.02.2018 - 16:00

Новости Беларуси. Задержан мужчина, который нападал на женщин в микрорайоне Серебрянка в Минске.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, ночью 3 февраля был задержан 26-летний мужчина.

Ранее ГУВД Мингорисполкома разыскивало нападавшего на женщин. Мужчина угрожал женщине ножом, пытался изнасиловать ее и завладеть имуществом. В январе в лесном массиве по улице Якубова была изнасилована 18-летняя девушка, а еще две попытки нападения на женщин были не доведены до конца из-за того, что совершить преступление помешали прохожие.

Во время задержания у мужчины с собой был обнаружен кухонный нож.  Подозреваемого опознали по приметам. Задержанный признался и раскаялся в содеянном. По его словам, он совершал преступления для «сексуального удовлетворения и материального обогащения». Правоохранителей в заблуждение он вводил, переодеваясь в новую одежду и пряча татуировки.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Мужчина привлекался к уголовной ответственности за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу, нигде официально не трудоустроен и подрабатывал на автомойке.

Возбуждены уголовные дела по статьям «изнасилование» и «особо злостное хулиганство». Дела соединены в одно производство. Задержанному может грозить до 10 лет лишения свободы.

Пострадавших просьба обратиться в Ленинское РУВД г. Минска по адресу: переулок Велосипедный 2-й, 9 или по телефонам 8 (017) 367-62-02,  8 (017) 368-12-03 или по телефону«102», либо в УСК по г. Минску по телефонам:‎ 8 (033) 333 67 17, ‎8 (033) 389 54 10 или в оперативно-дежурную службу 8 (017) 389 55 55.

В начале декабря 2017 года в Минске задержан нападавший в темное время суток серийный грабитель – здесь подробнее.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

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