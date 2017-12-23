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26-летний водитель Uber ночью насмерть сбил пешехода

23.12.2017 - 16:53

Новости Беларуси. Ночью с 22 на 23 декабря в Минске на улице Ванеева и Второго велосипедного переулка такси сбило человека.

Примерно в час ночи водитель такси Uber (минчанин 1991 года рождения) на Volkswagen Polo двигался по Ванеева в сторону проспекта Рокоссовского. На перекрестке с переулком машина наехала на пешехода, мужчину 1960 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу (желтый мигающий светофор) с четной стороны улицы на нечетную.

Марина Дранькова, официальный представитель Управления Следственного комитета по Минску:
УСК по городу Минску по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь. 
Для установления всех обстоятельств произошедшего следователями совместно со специалистами УГКСЭ по городу Минску проведен осмотр места происшествия, назначены трасологическая, автотехнические и судебно-медицинская экспертизы, допрашиваются свидетели. 

От полученных травм пешеход погиб на месте аварии. Как показало медицинское освидетельствование, водитель был трезв. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Следствие просит свидетелей произошедшего позвонить по телефонам:

8 033 669 32 48,

8 017 389 54 49,

8 017 389 55 55.

Еще одна смертельная авария произошла в декабре. Водитель Lexus не заметил девушку, которая перебегала дорогу рано утром. Подробности здесь.

26-летний водитель Uber ночью насмерть сбил пешехода

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