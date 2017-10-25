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26 октября из-за мокрого снега в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

25.10.2017 - 18:51

Новости Беларуси. 26 октября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного мокрого снега.

Как сообщили в Гидромете, 26 октября на большей части территории Беларуси прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ночью и утром в четверг по Минской, Витебской и северу Гродненской и Могилевской областей ожидается сильный мокрый снег.

На востоке страны местами возможен слабый гололед, на отдельных участках дороги – гололедица.

По информации синоптиков, температура ночью от -5°С по северо-востоку Беларуси до +6°С по юго-западу страны. По прогнозам днем температура составит от +3°С до +9°С, по юго-западу – до +11°С.

Оранжевый уровень опасности в Беларуси

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