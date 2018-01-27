27 и 28 января ограничат движение на проспекте Дзержинского: как изменится движение транспорта

Новости Беларуси. 27 и 28 января вновь ограничат движение на проспекте Дзержинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В связи со строительством первого транспортного кольца, коррективы вносятся и в движение транспорта. Так, троллейбус № 36 со стороны диспетчерской станции «Юго-Запад» ходить не будет, а со стороны Серебрянки конечным пунктом станет «Вокзал».

40 маршрут со стороны «Юго-Запада» отменяется, а от «Карастояновой» проследует до площади Мясникова. Троллейбусные маршруты № 12 и 53 закрываются, а на 46 увеличат количество машин.

Пассажиры смогут воспользоваться временными автобусными маршрутами. Больше проспект Дзержинского перекрываться не будет.