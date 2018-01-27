﻿ 27 и 28 января ограничат движение на проспекте Дзержинского: как изменится движение транспорта | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

27 и 28 января ограничат движение на проспекте Дзержинского: как изменится движение транспорта

27.01.2018 - 01:49

Новости Беларуси. 27 и 28 января вновь ограничат движение на проспекте Дзержинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В связи со строительством первого транспортного кольца, коррективы вносятся и в движение транспорта. Так, троллейбус № 36 со стороны диспетчерской станции «Юго-Запад» ходить не будет, а со стороны Серебрянки конечным пунктом станет «Вокзал».

40 маршрут со стороны «Юго-Запада» отменяется, а от «Карастояновой» проследует до площади Мясникова. Троллейбусные маршруты № 12 и 53 закрываются, а на 46 увеличат количество машин. 

Пассажиры смогут воспользоваться временными автобусными маршрутами. Больше проспект Дзержинского перекрываться не будет.

В 5 часов утра 29 января строительные работы там завершатся. 

27 и 28 января ограничат движение на проспекте Дзержинского: как изменится движение транспорта

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

21 января на Дзержинском от Жукова до Богушевича будет закрыто движение всех троллейбусов, кроме 46
21 января на Дзержинском от Жукова до Богушевича будет закрыто движение всех троллейбусов, кроме 46
С 15 января изменилось расписание пяти автобусных маршрутов с «Автозаводской»
С 15 января изменилось расписание пяти автобусных маршрутов с «Автозаводской»
До 15 января ограничат движение на проспекте Дзержинского: как будет ходить транспорт?
До 15 января ограничат движение на проспекте Дзержинского: как будет ходить транспорт?
Как выглядят новые талоны «Минсктранса» с дополнительной защитой от подделок
Как выглядят новые талоны «Минсктранса» с дополнительной защитой от подделок
К новому медцентру в Ждановичах будет ходить экспресс-автобус от ЖД вокзала
К новому медцентру в Ждановичах будет ходить экспресс-автобус от ЖД вокзала
Меньше тревог в пути: новый безопасный автобус подарили школьникам из Витебского района в рамках акции «Наши дети»
Меньше тревог в пути: новый безопасный автобус подарили школьникам из Витебского района в рамках акции «Наши дети»
Как добраться до новогодний гуляний и домой: расписание транспорта в праздники
Как добраться до новогодний гуляний и домой: расписание транспорта в праздники
Контролеры в Минске будут ловить безбилетников даже ночью
Контролеры в Минске будут ловить безбилетников даже ночью
Все новости по теме Общественный транспорт
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru