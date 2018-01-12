﻿ 27-летняя девушка на Geely выехала на встречку: подробности тройного ДТП в Минске | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

27-летняя девушка на Geely выехала на встречку: подробности тройного ДТП в Минске

12.01.2018 - 20:34

Новости Беларуси. Крупная аварии на Ваупшасова. Около 8 утра здесь столкнулись три автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации, 27-ми летняя девушка, на своем автомобиле, выехала на встречную. В итоге в больнице оказались три человека. Под ударом оказались еще два транспортных средства.

Роман Лашкевич, инспектор отдела по агитации и пропаганде отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Водитель Renault – мужчина 1981 года рождения, пассажир – девушка 1995 года рождения и водитель Geely  с травмами доставлены в больницу.

Несколько часов движение на этом участке дороги было затруднено. Из-за аварии временно остановились троллейбусы.

Причины ДТП установят эксперты.

27-летняя девушка на Geely выехала на встречку: подробности тройного ДТП в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

ДТП на улице Ленина
«Инфинити» на большой скорости протаранил «Опель» в Минске
В утренний час-пик в Минске столкнулись 3 машины: три человека доставлены в больницу
В утренний час-пик в Минске столкнулись 3 машины: три человека доставлены в больницу
Водитель выехал на встречную: несколько машин столкнулись на улице Ваупшасова в Минске
Водитель выехал на встречную: несколько машин столкнулись на улице Ваупшасова в Минске
Авария на пересечении улиц Плеханова и Народной: водитель в момент поворота на зелёный свет не уступил дорогу встречному транспорту
Авария на пересечении улиц Плеханова и Народной: водитель в момент поворота на зелёный свет не уступил дорогу встречному транспорту
26-летний водитель Uber ночью насмерть сбил пешехода
26-летний водитель Uber ночью насмерть сбил пешехода
Смертельная авария на Долгиновском тракте: автомобиль разорвало напополам
Автомобиль разорвало пополам: смертельная авария на Долгиновском тракте
Фото: МЧС
Audi врезалась в отбойник на МКАД: водитель скончался в больнице
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Мужчина, таранивший автомобиль ГАИ в Минске, был пьян
Все новости по теме Авария в Минске
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru