новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

27 сентября начался прием заявок от кандидатов в волонтеры II Европейских игр

27.09.2017 - 17:28

Новости Беларуси. Старт кампании дал Белорусский республиканский союз молодежи. Заполнить анкеты желающие могут как в так письменном виде, так и электронном – на сайте организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отбор кандидатов будет проводиться в течение всего учебного года.

Помогать ориентироваться в программе и на местности участникам и гостям масштабного спортивного турнира будут 6000 добровольцев. Специально для них организуют обучающие занятия.

Ян Капачевский, студент Белорусского национального технического университета:
Такое масштабное будет первое. А так я участвовал в этапе кубка мира по конькобежному спорту, по фигурному катанию. Так же у нас будет финал Кубка Дэвиса, я там тоже приму участие в волонтерском движении.

Это отличная возможность попрактиковать свой иностранный язык.

Сергей Фурманов, начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Безусловно, будет проведена определенная работа. Большинства из этих молодых людей будут владеть иностранными языками, в том числе разбираться в специфике определенных видов спорта, потому что они на различных этапах нам понадобятся и на спортивных объектах, и в местах проживания официальных лиц, участников соревнований.

Люди должны быть подготовлены.

В Минске им будет дан старт в июне 2019 года. Для 4000 атлетов аренами для спортивных баталий станут 12 площадок.

27 сентября начался прием заявок от кандидатов в волонтеры II Европейских игр

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Беларусь станет прекрасным местом для проведения Европейских игр: глава Координационной комиссии ЕОК
Беларусь станет прекрасным местом для проведения Европейских игр: глава Координационной комиссии ЕОК
Мы способны провести Европейские игры на самом высоком уровне: министр спорта и туризма Беларуси
Мы способны провести Европейские игры на самом высоком уровне: министр спорта и туризма Беларуси
Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков в программе «Неделя спорта»
Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков в программе «Неделя спорта»
Конкурс на разработку талисмана Евроигр-2019: кто участвует и какие варианты предлагает
Конкурс на разработку талисмана Евроигр-2019: кто участвует и какие варианты предлагает
Георгий Катулин
Вторые Европейские игры пройдут в Беларуси в 2019 году
«Недорого, но очень душевно»: чем Евроигры-2019 должны удивить мир и какой медальный потенциал у белорусских атлетов
«Недорого, но очень душевно»: чем Евроигры-2019 должны удивить мир и какой медальный потенциал у белорусских атлетов
Объявлен конкурс на создание музыкальных композиций, которые прозвучат на открытии закрытии II Евроигр в Минске
Объявлен конкурс на создание музыкальных композиций, которые прозвучат на открытии закрытии II Евроигр в Минске
Заседание Исполкома НОК по вопросу проведения Европейских игр в Минске: какие поучения дал Президент
Заседание Исполкома НОК по вопросу проведения Европейских игр в Минске: какие поручения дал Президент
Все новости по теме Европейские игры
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru