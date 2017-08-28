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28 августа в Национальной библиотеке учителя и руководство Минска наметили план развития образования в городе

28.08.2017 - 14:01

Новости Беларуси. 28 августа, перед началом нового учебного года, в Национальной библиотеке более полусотни учителей встретились с руководством Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь наметили план развития системы образования города.

Отметим, ей есть, чем гордится: более 200 учащихся и 20 учителей за последнее время стали лауреатами специального фонда Президента.

Михаил Мирончик, председатель комитета образования Мингорисполкома:
Сегодня наши учащиеся показывают высокие результаты. И доказательство этому  – международный  конкурс WorldSkills, в котором мы уже неоднократно принимаем участие. Показывают результаты очень высокие, и я считаю, что планку этого конкурса, достичь высоты, получить абсолютное золото – это очень сложно.

1 сентября столичные учреждения образования примут более чем 280 тысяч учащихся.

К новому учебному году в Минске построили четыре школы и три детских сада.

28 августа в Национальной библиотеке учителя и руководство Минска наметили план развития образования в городе

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